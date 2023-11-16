Рамалла , 16 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Две школы в секторе Газа, которые курирует Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подверглись ударам. Об этом сообщается на сайте указанной организации.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

В результате атаки объекты оказались повреждены, а некоторые беженцы, находящиеся в одном из учреждений, получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября по школе в городе Хан-Юнис в Газе были нанесены удары. 20 октября органы здравоохранения палестинского анклава объявили, что в результате этой атаки погибли по меньшей мере пять человек. Объект использовался БАПОР.

10 ноября стало известно, что в секторе Газа атаковали школу «Аль-Бурак». Телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что жертвами случившегося стали не менее 25 человек.

14 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у разведывательного сообщества США есть сведения, согласно которым палестинское движение ХАМАС якобы использует больницы в секторе Газа в военных целях. Она утверждает, что представители этой организации будто бы разместили в медучреждениях туннели, штабы и склады вооружения.