Вашингтон, 16 ноября, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Ухода российских миротворцев из Нагорного Карабаха намерены добиться США. Соответствующее заявление сделал 15 ноября помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

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«Нам нужно… добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», — указал О’Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей.

При этом он пояснил, что США готовы предложить на замену миротворцам РФ некую альтернативу, но уточнений приводить не стал.

Ранее ИА Регнум сообщало о завершении 6 ноября ротации личного состава российских миротворцев в Карабахе и отправке в Россию техники и вооружения для проведения планового ремонта. Также Минобороны сообщало о свёртывании миротворцами двух наблюдательных постов в Мартунинском и Мардакертском районах. Миротворческий контингент продолжает взаимодействие с Баку и Степанакертом в целях соблюдения гуманитарного права.

19 сентября 2023 года Азербайджан инициировал военную операцию в Нагорном Карабахе, которая закончилась уже на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. После прекращения боевых действий из Карабаха вынужденно уехали более 100 тыс. населявших регион армян.