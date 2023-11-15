Киев, 16 ноября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Танки Abrams не смогли оказать существенное влияние на поле боя, так как Соединённые Штаты Америки передали Украине недостаточное количество боевых машин, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами из Африки 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«К счастью или сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams… это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу», — говорится в записи, размещённой на странице Зеленского в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, запрещённой в России экстремистской организации).

Глава киевского режима добавил, что танки Abrams не смогли сыграть важнейшую роль на поле боя. По его словам, Украина получила слишком мало таких боевых машин.

Как передавало ИА Регнум, ранее о том, что американские танки Abrams не способны изменить ход конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стефану Гарднеру. По его словам, Вооружённые силы России успешно подрывают каждую боевую машину, приближающуюся к оборонительной линии.

О неэффективности Abrams также предупреждал обозреватель Патрик Пельц в материале для немецкого издания Merkur. Он указал на ограниченную манёвренность американских танков на пересечённой местности и на скорое наступление зимнего сезона, в связи с чем могут возникнуть сложности с обеспечением постоянного снабжения, так как Abrams потребляют слишком много топлива.