Москва, 16 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Тело бывшего клавишника группы «Би-2» Николая Плявина было обнаружено в квартире на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би-2»

Покойного обнаружил его сын, который в последний раз общался с отцом 10 ноября. Согласно предварительной информации, смерть музыканта Би-2 наступила 14 ноября.

Источник телеканала уточнил, что последний месяц у Плявина было плохое самочувствие, из-за чего ему трижды вызывали скорую помощь. По словам собеседника журналистов, всё это время экс-участник «Би-2» жаловался на приступы головокружения.

Кроме того, он иногда не мог самостоятельно открыть дверь или налить себе стакан воды. Источник рассказал, что Плявин в очередной раз почувствовал себя плохо в начале ноября.

При этом прибывшие на вызов медики смогли попасть в квартиру только с помощью сына музыканта, который также приехал на место. Плявина доставили в больницу, где он пробыл праздничные дни, а после — вернулся домой.

Тело покойного направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Группу «Би-2» основали в 1988 году в Бобруйске (Белоруссия). Её создателями стали вокалисты Шура (имя при рождении Александр Уман — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Лёва (имя при рождении Егор Бортник — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль.

Они неоднократно высказывались против проведения спецоперации России на Украине, и их заявления заканчивались скандалами.