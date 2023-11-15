Тель-Авив, Израиль, 16 ноября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимается поддержкой терроризма, называя Израиль террористическим государством, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам главы израильского правительства, на самом деле турецкий лидер якобы поддерживает «террористическое государство», созданное палестинским движением ХАМАС. Нетаньяху отметил, что мир разделился на два лагеря — тех, кто одобряет действия Израиля, и тех, кто поддерживает радикалов из Палестины.

К последним премьер-министр отнёс Эрдогана. Глава правительства отметил, что Израиль не будет слушать «нотации» президента Турции. Нетаньяху также обвинил Эрдогана в том, что тот «бомбил турецкие деревни» на территории своей республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Турции назвал Израиль террористическим государством из-за действий израильской армии в секторе Газа. Он также заявил, что Тель-Авив намеренно атакует гражданские объекты в городе Газа и реализует свою стратегию полного уничтожения населённого пункта вместе с его жителями.

Эрдоган также пообещал, что турецкие власти сделают всё необходимое, чтобы привлечь Нетаньяху к ответственности. 14 ноября адвокат из Турции Метин Кюлюнк объявил, что Анкара подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) по обвинению в геноциде в Газе.

15 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал этот шаг турецкой стороны. Он отметил, что Россия не признаёт МУС и не является участницей Римского статута.