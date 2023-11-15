Париж, 16 ноября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Десять еврейских могил осквернили неизвестные вандалы на немецком военном кладбище в департаменте Уаза на севере Франции. Об этом 15 ноября сообщила радиостанция France Bleu.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Кладбище времён Первой мировой войны расположено в коммуне Мулен-су-Тувен, расположенной в 107 км на север от Парижа. Здесь покоятся солдаты, сражавшиеся на стороне Германии. Как уточнили в префектуре департамента Уаза, всего на кладбище 1903 еврейских и христианских захоронения.

Прокуратура департамента начала расследование произошедшего. Личность осквернителей могил на настоящий момент не установлена.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил подобные акты, отметив личную вовлечённость в борьбу против любых форм антисемитизма. Заявление лидер Франции сделал на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Аленом Берсе, транслировавшейся в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на конференции послов стран ЕС призвал бороться с проявлениями антиисламизма и антисемитизма в Европе. Как указал Боррель, только во Франции за месяц произошло более 1 тысячи антисемитских актов.

В Париже 12 ноября состоялся марш против антисемитизма при участии практически всех членов правительства и лидеров крупных партий. На марш собрались более 105 тысяч участников. Аналогичные акции прошли в других городах Франции. В общей сложности было зарегистрировано 73 манифестации, в них приняли участие порядка 182 тыс. человек. Целью марша ставилось объединение французов на фоне резкого роста числа актов антисемитизма в стране.