Киев, 16 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Украинский университет «Львовская политехника» уволил преподавателя, экс-депутата Рады, националистку Ирину Фарион, сообщил в социальных сетях министр образования Украины Оксен Лисовой.

Pryshutova Viktoria Ирина Фарион

Он уточнил, что ректор этого учреждения уже подписал соответствующий приказ. Лисовой выразил мнение, что решающий вклад в увольнение Фарион внесли студенты университета.

Министр признал, что является сторонником этого решения. Он пояснил, что, в соответствии с позицией ведомства, таким людям, как Фарион, нет места в системе образования Украины.

Лисовой отметил, что речь идёт о лицах, которые не испытывают уважения к военным. Глава министерства также поблагодарил всех, кто содействовал увольнению Фарион.

Кроме того, чиновник выразил надежду на то, что Служба безопасности Украины (СБУ) даст «справедливую оценку» высказываниям и действиям уволенной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о том, что на Украине возбудили уголовное дело в отношении Фарион. Её заподозрили в дискриминации, оскорблении чести и достоинства военных, а также в нарушении тайны переписки и личной неприкосновенности.

Кроме того, правоохранительные органы Украины проверят националистку на факт оскорбления ею русскоговорящих военнослужащих ВСУ. Помимо этого, будет проведено расследование публикации данных проукраинского студента из Крыма.

13 ноября Фарион опубликовала электронное письмо от молодого человека из Керчи, который одобрил её заявления о ненависти к русскоговорящим жителям Украины. При этом обнародование переписки помогло российской полиции разыскать указанного студента.

7 ноября Фарион призвала украиноязычных военных воспринимать как врага каждого русскоязычного военнослужащего ВСУ. Она заявила, что участие в боевых действиях на стороне Украины не является заслугой, что не означает приобретение индульгенции на пренебрежение к украинскому языку.

Экс-депутат также предложила русскоязычным представителям ВСУ переходить на сторону России или уезжать в Сибирь. Глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что такие заявления Фарион способны деморализовать русскоязычных военнослужащих ВСУ.