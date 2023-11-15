Вашингтон, 16 ноября, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Способность Соединённых Штатов Америки оказывать помощь Украине находится под угрозой из-за нежелания палаты представителей Конгресса США одобрить соответствующий запрос администрации. Об этом в среду, 15 ноября, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Наша способность продолжать поддерживать Украину находится под растущей угрозой», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.

По его словам, несмотря на то, что поддержка Украины является необходимой с точки зрения обеспечения нацбезопасности США, палата представителей американского Конгресса не горит желанием продолжать согласование запросов.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённым Штатам Америки становится всё сложнее оказывать помощь Украине из-за позиции Конгресса не выделять дополнительные средства.

По словам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, у американского правительства закончились все дополнительные средства, выделенные на помощь Киеву, в связи с чем Вашингтон вынужден сокращать объёмы военных поставок для Вооружённых сил Украины.