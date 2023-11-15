Москва, 15 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Предварительное следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) завершилось, и его защита уже ознакомилась с материалами. Об этом сообщил журналистам адвокат обвиняемого Александр Молохов.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Предварительное следствие по делу моего подзащитного Гиркина завершено, мы с ним уже ознакомились с его материалами. Теперь дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сказал юрист в беседе с ТАСС.

Адвокат отметил, что прокуратуре дается 10 дней, чтобы принять решение об утверждении дела. Молохов допустил, что процедура может занять более короткий срок. После утверждения дела со стороны прокуратуры материалы расследования попадут в суд, который займётся их рассмотрением.

Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. С этого времени он находится под арестом в следственном изоляторе. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Стрелкова до 18 декабря.

Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (по ч. 2 ст. 280 УК РФ). По этой статье обвиняемому грозит до пяти лет заключения.

В 2014 году Игорь Стрелков несколько месяцев руководил отрядом ополченцев в ходе боёв с ВСУ в Славянске (ДНР). В начале июля 2014 года подразделение Стрелкова по его приказу отступило из города.

С 12 мая по 14 августа 2014 года он командовал Вооруженными силами ДНР. 16 мая 2014 года Стрелкова назначили министром обороны этой республики. В августе того же года его отправили в отставку. После этого Стрелков покинул Донбасс.