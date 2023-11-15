Москва, 15 ноября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, вероятно, возглавит Большой театр. Об этом 15 ноября рассказали «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

На посту гендиректора Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который занимает эту должность уже десять лет, с 2013 года. Урин покинет пост по собственному желанию.

Отмечается, что Гергиев в настоящее время находится в Москве. Предполагается, что о его назначении на новый пост объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится в период с 16 по 18 ноября.

В случае, если Гергиев станет руководителем Большого театра, ему придётся совмещать эту должность с руководством Мариинским театром и оркестром.

В пресс-службе Большого театра отказались комментировать информацию о возможном назначении Гергиева.

Ранее ИА Регнум сообщало об очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре. Первая покупательница билетов в Большой театр на балет «Щелкунчик» отстояла в очереди 59 часов. При этом билеты можно купить лишь по предъявлению паспорта, предварительно получив браслет. Люди стоят за билетами несколько дней.

Также сообщалось, что в очереди за билетами на «Щелкунчик» возникла давка, в которой пострадали два человека.