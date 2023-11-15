Санкт-Петербург, 15 ноября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проверят девушку, которая оскорбляла участников специальной военной операции России на Украине. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Присылают видео, на котором девушка в Питере, прикрывая некими высокими родственными связями, оскорбляла участников СВО и защитников нашей Родины. Мы уже направили материалы в полицию», — говорится в сообщении.

Также Мизулина прикрепила пост девушки, где она в разговоре с участником специальной военной операции угрожала военному депортацией из Санкт-Петербурга.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в Следственный комитет России и МВД с просьбой проверить российского музыканта и блогера Эдуарда Шарлота на предмет публичной поддержки Украины. Как отметила Мизулина, блогер публично дискредитировал Вооружённые силы России, оскорблял чувства верующих и сжёг свой российский паспорт, выразив тем самым, по её словам, поддержку Украине.