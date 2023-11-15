Москва, 15 ноября, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Фонд президентских грантов проведёт онлайн-марафон, участники которого рассмотрят методику разработки социальных проектов, а также ознакомятся с подготовкой заявки на конкурс президентских грантов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Соответствующий обучающий курс пройдет с 16 января по 5 марта 2024 года. Фонд приглашает некоммерческие организации (НКО) принять участие в указанном онлайн-марафоне.

В сообщении уточняется, что его участники с помощью тренеров смогут пошагово разработать собственные проекты и получить навык, позволяющий повысить качество работ для достижения результатов на конкурсах президентских грантов.

Весь курс разработки проекта займёт семь недель. За это время участников ждёт шесть онлайн-встреч с тренерами в малых группах, которые будут состоять из 18–20 человек.

В конце программы пройдёт рассмотрение готовых проектов. Отмечается, что к марафону могут присоединиться сотрудники НКО, которые станут участвовать в конкурсах президентских грантов в 2024 году.

Возможность участвовать в обучении будет у тех сотрудников организаций, которые пройдут первый модуль онлайн-курса по социальному проектированию и выполнят все практические задания по разработке проекта. Анкета появится в конце модуля 27 ноября.

В пресс-службе фонда добавили, что 21 ноября в 12:00 по московскому времени состоится прямой эфир, на котором расскажут о возможности участвовать в указанном онлайн-марафоне.