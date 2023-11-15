Москва, 15 ноября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет принял решение не принуждать российских спортсменов к осуждению специальной военной операции для допуска к участию в Паралимпиаде. Об этом в беседе с журналистами 15 ноября заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Антон Новодережкин/ТАСС

«В принципе, нас допустили к соревнованиям, но есть ограничения, которые на днях были опубликованы. К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО, все остальные требования реальны», — сказал Рожков.

29 сентября проходившая в Бахрейне Генассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против предложения о полной приостановке членства Паралимпийского комитета России. Как передавало ИА Регнум, МПК приостановил членство ПКР в организации 16 ноября прошлого года.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в столице Франции Париже. Соревнования пройдёт на тех же площадках, которые перед этим предлагается использовать на летних Олимпийских играх 2024 года.