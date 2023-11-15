Москва, 15 ноября, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Использование избиркомами современных стандартов процесса голосования сделало возможным рост доверия россиян к выборам, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин.

«Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе», — сказал глава государства на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

Путин добавил, что в России действуют более 20 сервисов на порталах «Госуслуг» и ЦИК, которые обеспечивают качественную и высокую доступность и прозрачность процессов выборов и уже не считаются инновациями, а воспринимаются как обыденность.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об отсутствии аналогов открытой и прозрачной избирательной системы России. Перед этим, 25 сентября, она рассказала, как работает избирательная система России, во время видеообращения на внеурочном занятии «Разговоры о важном». Учащиеся узнали о работе комиссии и важности выборов. Памфилова также подчеркнула, в мире нет аналогичных российской по уровню прозрачности и степени организации контроля за выборами систем.

Как стало известно из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 15 ноября, уровень доверия к результатам выборов в России вырос с 46% до 61% (в 1,3 раза) менее, чем за три года. По оценкам электоральных активистов, выборы проходят честно и без нарушений закона. С октября 2021 года прирост показателя доверия составил 8 пунктов, с ноября 2020 года — 15. В августе 2023 года тех, кто скорее доверяет результатам выборов, оказался 61% (69% среди тех, кто всегда обязательно участвует в выборах или старается это делать).