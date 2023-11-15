Москва, 15 ноября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. На площадке «Транспортной недели-2023» состоялся деловой завтрак на тему «Реализация проектов логистических центров с использованием принципов ГЧП в Забайкальском крае» при поддержке Газпромбанка. В своем выступлении помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин подчеркнул важность создания транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в Забайкалье.

Газпромбанк Газпромбанк принял участие в совещании по вопросам газификации на Сахалине

Левитин подчеркнул, что Забайкальский край всегда рассматривался как приоритетный регион с точки зрения транспортной инфраструктуры. По его мнению, Забайкальский край, который сейчас является дотационным регионом, уже вышел на уровень 10 млрд рублей превышения дохода, и у него есть большой потенциал. Вложения в транспортную инфраструктуру, по словам помощника президента, смогут сделать регион более привлекательным для инвесторов.

Будущий хаб будет состоять не менее чем из двух логистических центров (ТЛЦ), которые являются резидентами Международной территории опережающего развития (МТОР). Каждый из ТЛЦ будет состоять из нескольких специализированных терминалов. Проект планируется реализовать с использованием механизма концессии. Общий объем грузооборота в логистическом хабе может достигать 85 млн тонн в год.

Также Игорь Левитин поблагодарил Газпромбанк за постоянную поддержку развития транспорта. «К сожалению, у нас сегодня нет институтов развития для транспорта. Благодаря Газпромбанку развитие транспорта осталось», — отметил он. В свою очередь, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов добавил, что Газпромбанк как созданный для финансирования экономического и транспортного потенциала финансовый институт старается своевременно ответить на текущий вызов и приглашает к сотрудничеству все бизнесы и логистические компании, которые верят в этот проект.