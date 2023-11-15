Москва, 15 ноября, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 государств, сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Очень важно, что такая выставка проходит на ВДНХ — это историческое место, запомнившееся мне со времен СССР. Выставка дает прекрасную возможность узнать обо всех регионах Российской Федерации», — рассказал о впечатлениях посол Колумбии в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра.

Дипломатам показали один и основных объектов — инсталляцию «Живая карта России», выполненную из кинетических фрагментов с информацией о всех регионах страны. Также иностранных гостей провели к стендам Минторга, Минцифры, «РЖД» и «Яндекса». Кроме того, им рассказали о производстве российского автомобиля AURUS, показали наиболее актуальные разработки в сфере авиастроения.

«Сегодняшний визит послов зарубежных стран и их впечатления от выставки показывают, что мир проявлял и проявляет огромный интерес к нашей стране», — прокомментировала визит послов гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Она подчеркнула, что Россия открыта к сотрудничеству и честному диалогу.

Как сообщало ИА Регнум, выставка «Россия» работает с 4 ноября, её закрытие запланировали на 12 апреля 2024 года. В форуме участвуют все 89 российских регионов. Всего на выставке 131 экспозиция. 14 ноября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв открыл на ВДНХ программу, посвященную этому дальневосточному региону.