Москва, 15 ноября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Туроператор Tez Tour прекращает с 26 ноября отправлять туристов в Египет чартерными рейсами из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке и отказов от путёвок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«За все несостоявшиеся туры с включённым авиаперелётом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее будет осуществлен возврат денежных средств», — заявили в пресс-службе.

В компании сообщили, что принимающая сторона в Египте столкнулась с большим количеством отказов. Кроме того, рост себестоимости туристических услуг на этом направлении, колебания на валютном рынке и другие факторы негативно сказались на рентабельности, отметил туроператор.

Компания продолжит предлагать туры в Египет с перелётом регулярными рейсами или с наземным обслуживанием.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября жительница Польши заявила о большом количестве российских туристов в египетском Шарм-эль-Шейхе. Она сообщила, что начала слышать русскую речь ещё в аэропорту и получила информацию об отеле на русском, хотя просила англоязычный буклет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин 16 октября заявил о росте числа турпоездок из РФ в Европу с начала. Чаще всего российские туристы летают в Черногорию через Кувейт и на Кипр через Армению, сообщил он.