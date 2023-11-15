Москва, 15 ноября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил коллегу, комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области

Всё началось с объявления номинантов на премию «ТЭФИ». В число претендентов на победу в номинации «спортивный комментатор» попали Дмитрий Губерниев и Георгий Черданцев. Отсутствие в этом списке комментатора Романа Трушечкина возмутило Шнякина. Оба они провели репортаж с финала ЧМ-2022 в Катаре между Францией и Аргентиной.

«Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Губерниев также напомнил коллегам, что зависть — плохое чувство и удел слабых.

Как сообщало ИА Регнум, в июне союз биатлонистов России подал жалобу на комментатора Дмитрия Губерниева. В обращении отмечается, что Губерниев своими заявлениями оскорбляет союз биатлонистов и наносит репутационный ущерб сотрудничеству с телеканалом. Журналиста также обвинили в огульном хамстве.

В конце мая Губерниев раскритиковал союз биатлонистов после непопадания в команду ряда спортсменов. В частности, он подверг критике решение оставить без зарплаты в Центре спортивной подготовки Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова иЕвгения Емерхонова.