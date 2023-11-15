Украина, 15 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук рассказал 15 ноября о новом ракетном ударе рядом с местом, где массово погибли бойцы 128-й бригады ВСУ. По его словам, в Дмитровке под Запорожьем пострадало здание, соседнее с тем, где размещалась Нацгвардия.

«Много погибших», — процитировала его «Страна. UA».

Мосийчук заявил, что случившееся ему подтвердили местные бойцы.

Как сообщало ИА Регнум, удар российских войск ракетами «Искандер» 3 ноября уничтожил целое подразделение 128-й бригады ВСУ. Это подтвердил в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров. Обстрел произошёл, когда украинские военные выстроились для награждения в честь Дня артиллерии, в результате атаки удалось ликвидировать более десятка бойцов ВСУ. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что командир бригады отстранён на время расследования.

Один из участников награждения рассказал изданию The Washington Post, что в результате обстрела погибли более 50 военных, а причиной тому послужила халатность руководства 128-й бригады. Он назвал награждение ошибкой командования. По его словам, в церемонии участвовали лучшие артиллерийские расчёты ВСУ, погибло много офицеров.