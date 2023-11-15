Брюссель, 15 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) совместно с верховным представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем передали Европейскому совету предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, предложив внести ограничения против 120 физических лиц и организаций, которых обвиняют в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщила 15 ноября внешнеполитическая служба ЕС.

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Боррель и ЕК предложили внести в санкционный список организаторов выборов в новых российских регионах, представителей военного, оборонного и ИТ-сектора, а также других важных экономических операторов. Кроме того, под ограничения могут попасть лица, работающие с детьми, которых вывезли в Россию из зоны боевых действий.

Предложения также включают в себя введение новых импортных и экспортных ограничений, ужесточение потолка цен на нефть и принятие мер противодействия обходу санкций.

«Политика ЕС по-прежнему направлена на усиление давления на Россию», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве союза.

Агентство Bloomberg 15 ноября сообщило, что в 12-й пакет санкций также могут внести запрет на покупку российских алмазов, в том числе на обработанные в третьих странах. Также Брюссель, про информации журналистов, планирует запретить экспорт в Россию станков, которые можно использовать в производстве вооружений.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 15 ноября заявила, что все санкции против Москвы не останутся без ответа. Она назвала рестрикции ЕС частью гибридной войны и нарушением международного права.

При этом Еврокомиссия 15 ноября опубликовала отчёт, в котором улучшила прогноз роста российского ВВП по итогам 2023 года до 2%, несмотря на ограничения, введённые западными странами. При этом в мае ЕК рассчитывала, что этот показатель снизится на 0,9%. В Брюсселе признали, что Россия нашла выходы на другие рынки.