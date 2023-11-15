Москва, 15 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел пострадала в ДТП в Египте, пишет Reuters. По данным агентства из-за аварии визит Рассел в Израиль откладывается на неопределённое время.

РИА Новости / Файед Эль-Гезири

Рассел возвращалась после поездки в сектор Газа.

«Мы полагаем, что по пути в Рафак (КПП на границе сектора Газа и Египта — Ред.) машина пыталась объехать большую выбоину из-за чего вылетела в канаву и перевернулась на бок», — приводит агентство слова пресс-секретаря ЮНИСЕФ Куртиса Купера.

Он добавил, что Рассел получила множество ссадин, но её травмы не опасны для жизни.

Ранее 15 ноября Рассел заявила, что приблизительно 1 млн детей находится в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками разрушенных ударами зданий. Она также уточнила, что в Газе жертвами взрывов и других военных атак стали более 4,6 тыс. несовершеннолетних. Ещё примерно около 9 тыс. детей получили ранения.

ЮНИСЕФ —Детский фонд ООН. Это международная организация, которая является преемником Международного фонда помощи детям (ICEF), созданного в 1946 году ООН.

Израиль продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. 14 ноября NBC News со ссылкой на представителя медицинского учреждения передало, что в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа находятся 36 младенцев, которые живы, но нуждаются в эвакуации из опасного места.