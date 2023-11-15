* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 ноября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Песни музыканта Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в репертуаре российского певца Григория Лепса — не сенсация, у артиста есть права на их исполнение. Об этом «Газете.Ru» 15 ноября заявил представитель Лепса Владимир Урюпин.

Andrew Ustinovich

Ранее СМИ обратили внимание, что на концерте в Кирове 14 ноября Лепс исполнил песню «Стаканы» основанной Гребенщиковым рок-группы «Аквариум».

«Он [Лепс] её 10 лет поёт, может быть даже больше, лет 12. Песня официально куплена у Гребенщикова», — пояснил Урюпин.

Представителя Лепса возмутило, что журналисты попытались найти сенсацию в этом, и раздули скандал. Он добавил, что позиция музыканта хорошо известна.

В июне Лепс выплатил миллион рублей российскому бойцу за подбитый вражеский танк Leopard. Также в июне Урюпин заявил, что отмена концерта Лепса в Казахстане, очевидно, связана с патриотической позицией, а также озвученной инициативой выплачивать по миллиону рублей участникам СВО за каждый подбитый украинский танк.

Гребенщиков после начала спецоперации в марте 2022 года уехал из России. В мае 2023 года в отношении него возбудили дело о дискредитации российской армии и оштрафовали на 50 тыс. рублей. Позднее в июне Минюст включил музыканта в перечень лиц, признанных в стране иностранными агентами. В ведомстве отметили, что музыкант выступал против проведения спецоперации и получал средства от иностранных источников.