Таганрог, Ростовская область, 15 ноября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Водитель погрузчика 15 ноября пострадал в результате взрыва на несанкционированной свалке. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Произошел взрыв, на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика», — написал он.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На место происшествия прибыли специалисты, они устанавливают причины взрыва.

Губернатор в апреле посещал свалку на Николаевском шоссе в Таганроге и поручил начать там работы по её ликвидации.

Как сообщало ИА Регнум, в августе произошёл пожар на несанкционированной свалке в Берёзовском районе Красноярского края. Огонь распространился на площадь 1500 кв. м. В прокуратуре заявили, что причиной пожара стал поджог.