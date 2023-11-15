Москва, 15 ноября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Актёра Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. Судебный иск в отношении артиста и его партнёра Григория Мулузяна подал московский предприниматель Сергей Н.

Кадр из видео Павел Деревянко

Как сообщил источник ИА Регнум, в заявлении мужчина указал, что в период с осени 2022 года по май 2023 года он заключил с основанной Деревянко и Мулузяном компанией «Бии Соул» три договора займа на сумму свыше миллиона рублей, но не получил назад вложенные средства. Теперь он требует привлечь актёра и его напарника к ответственности по статье о мошенничестве, полиция начала проверку.

Адвокат Деревянко Евгений Розенблат заявил, что актёр никого не обманывал, а сам стал жертвой своего теперь уже бывшего партнёра и подавшего иск бизнесмена, пишет РЕН ТВ.

Актёр сам вложился в криптобизнес Мулузяна и получил причитавшиеся ему доходы, поэтому не стал сомневаться перед тем, как согласился на учреждение совместной компании. Деревянко подписал очередное соглашение, и вскоре Мулузян также подал иск с требованием вернуть ему 45 млн рублей за якобы финансовые махинации.