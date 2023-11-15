Москва, 15 ноября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Два крупных российских дилера «Автоспеццентр» и «Автодом», находящиеся под управлением одной компании, приняли решение отказаться от параллельного импорта машин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» приняли решение закрывать направление параллельного импорта», — рассказали в пресс-службе.

Автодиллеры заметили снижение спроса на машины, ввезённые по схеме параллельного импорта. Они решили распродать европейские автомобили, оставшиеся на складах, и переориентироваться на китайских производителей.

При этом дилеры не собираются полностью отказываться от ввоза западных премиальных брендов, но их будут импортировать штучно. Также планируется продолжать поставлять запчасти для автомобилей европейских марок.

«Известия» 13 ноября сообщили, что у российских лидеров начались трудности с продажами автомобилей ушедших с отечественного рынка брендов из-за низкого спроса. Директор розничных продаж центра «Авилон» Илья Петров сообщил журналистам, что стоимость этих моделей получается выше, чем у машин от китайских производителей.

Президент России Владимир Путин 22 августа заявил, что российские производители автомобилей занимают позиции на отечественном рынке, освободившиеся после ухода западных компаний. Он подчеркнул, что государство будет продолжат содействовать этому тренду.