Москва, 15 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 ноября, что президент Молдавии Майя Санду просто врёт, утверждая, что Кишинёву больше не о чем говорить с Москвой.

Globallookpress.com

«Майя Санду просто врёт. Она пытается представить дело так, что двум странам не о чем говорить, а это враньё», — прокомментировала дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября Санду заявила, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. По её словам, это случилось из-за того, что российская сторона якобы перестала уважать интересы Молдавии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Санду, заявившая о якобы неуважении со стороны РФ, забывает о результатах муниципальных выборов, которые, скорее, свидетельствуют об обратном. Представитель Кремля отметил, что в Молдавии много сторонников России, о чём также знают в Москве.

Санду заняла пост президента в 2020 году. Сначала она говорила о намерении посетить Россию для переговоров, но впоследствии этого так и не сделала, а Кишинёв начал проводить антироссийскую политику, когда в 2021 году Санду добилась победы на парламентских выборах её партии «Действие и солидарность».