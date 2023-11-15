Москва, 15 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Ордер на арест президента Сирии Башара Асада не повлияет в действительности ни на что, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее суд в Париже выдал ордер на арест Асада, которого обвиняют в применении химического оружия в 2013 году.

«Это связано с резким ослаблением позиций Европы на Ближнем Востоке и в Африке, что Франция пытается отыграть с помощью каких-то демонстративных шагов, — предположил Мендкович. — Как мы понимаем, в реальности это не повлияет ни на что. Отношения Европы и Сирии после освобождения последней от боевиков и так находятся на достаточно низком уровне. Поэтому ордер на арест Асада ничего принципиально не изменит. Это всего лишь повод для очередной кампании против недружественных Франции арабских режимов».

Иными словами, как подчеркнул Мендкович, Франция пытается обозначить своё символическое присутствие в регионе, потому что для реального уже просто нет сил и возможностей. Эксперт заявил, что едва ли Франция в ближайшее время окажется способна предпринимать активные действия на Ближнем Востоке или в Африке.

«После бесславного бегства из Нигера Франция, скорее всего, будет очень долго перегруппировываться и искать пути для того, чтобы возобновить борьбу за влияние в мире», — сказал он.

Однако он полагает, что антисирийские силы попытаются использовать этот документ для срыва международных визитов и контактов официального сирийского руководства.

«Однако после возращения Сирии в Лигу арабских государств, я думаю, эти попытки будут как слону дробина. Данный ордер на арест означает, что у Франции не осталось иных средств для влияния на политику региона», — подытожил Мендкович.

В свою очередь, востоковед Михаил Балбус заметил, что подобные действия французских властей имели бы смысл в ходе горячей фазы гражданской войны в Сирии, когда происходили провокации с применением химического оружия.

«Сейчас момент выбран крайне неудачный, — сказал Балбус. — Никаких практических последствий [для Асада и Дамаска] в связи с недавним возвращением Сирии в Лигу арабских государств не будет».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по имеющимся данным, Франция выдала четыре ордера: также в отношении брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада и двух генералов. Всем обвиняемым вменяют преступления против человечества и соучастие в военных преступлениях.

Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Разведка США заявляла, что за атакой якобы стоят правительственные силы, Дамаск обвинения категорически отверг. В сентябре 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал документ разведки Пентагона, в котором говорится, что в 2013 году доступ к зарину в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).