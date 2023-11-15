Магас, 15 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии «Школа 21» в Магасе

В Ингушетии начался набор учащихся для участия в образовательном IT-проекте «Школа 21». Его открытие в столице республики Магасе запланировано на февраль 2024 года. Инициатором реализации образовательного проекта в Ингушетии стал глава республики Махмуд-Али Калиматов, а поддержку в его реализации оказал благотворительный фонд «САФМАР» Михаила Гуцериева.

По словам Калиматова, проект предоставляет молодежи Ингушетии отличную возможность для профессионального развития и карьерного роста, открывая перед ними большие перспективы, которые важно не упустить. «Это одна из самых передовых школ программирования, которые есть только в нескольких мегаполисах, — подчеркнул глава республики. — Мы должны понимать, что нашей молодежи выпал великий шанс бесплатно получить высококачественное образование в сфере цифрового развития, и это дорогого стоит».

«Школа 21» — это бесплатная школа программирования Сбера, где каждый желающий старше 18 лет, может получить навыки программирования и актуальную IT-специальность. Более половины участников проекта получают здесь первый опыт программирования. «Школа 21», которая откроется в Магасе, станет первым образовательным проектом такого рода в Северо-Кавказском федеральном округе. Ожидается, что ее появление станет мощным толчком для развития IT-технологий в Ингушетии, а также придаст импульс цифровизации других регионов Северного Кавказа.

Директор «Школы 21» Александр Федяков отметил ее высокий спрос у жителей регионов РФ. По его словам, основной упор в образовательном процессе делается на практической составляющей, а также на развитии «мягких» навыков, необходимых IT-специалистам. К началу стажировки все участники уже владеют минимум тремя языками программирования и умеют использовать свои знания в работе. За счет качественной подготовки 100% участников получают предложения о работе еще на стадии стажировки.

В России сейчас действует шесть кампусов «Школы 21», где обучаются более 4100 человек. Все выпускники, дошедшие до этапа стажировки, получили работу в ведущих российских IT-компаниях и стартапах. Обучение осуществляется на российской цифровой образовательной платформе.