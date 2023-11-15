Москва, 15 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Все компании группы «Россети» прошли подготовку к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов в соответствии с графиками. Объем финансирования ремонтной программы составил более 91 млрд рублей, что на 5 млрд рублей превышает уровень прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Пресс-служба группы «Россети» «Россети» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду

«Основная задача выполнена: компании группы «Россети» реализовали в срок все мероприятия к осенне-зимнему периоду. Проведены ремонтные работы, подготовлен персонал, сформированы аварийные запасы», — отметил Андрей Рюмин. Он подчеркнул, что ситуация на новых субъектах находится на особом контроле. В этом году «Россети» приступили к эксплуатации объектов магистрального сетевого комплекса на этих территориях.

В целом по стране энергетики «Россетей» отремонтировали 14,4 тыс. силовых трансформаторов 110 кВ и выше, 78,3 тыс. коммутационных аппаратов 6 кВ и выше, расчистили более 165 тыс. гектаров трасс линий электропередачи.

Кроме того, было сформировано около 10 тыс. бригад для участия в ремонтных и аварийно-восстановительных работах — 49 тыс. специалистов и почти 24 тыс. единиц спецтехники. Также было подготовлено 6,9 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью около 600 МВт.

На совещании обсуждали и другие актуальные вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся реализации инвестиционной программы. Андрей Рюмин отметил, что до конца года «Россети» планируют крупные пуски, связанные с развитием Восточного полигона железных дорог, электроснабжением промышленных производств, включая Ковыктинское и Чаяндинское газовые месторождения. Кроме того, завершится реконструкция центров питания в Москве, Санкт-Петербурге, Сочинском энергоузле и др.