Москва, 15 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. При поддержке Газпромбанка на площадке «Транспортной недели-2023» состоялся деловой завтрак на тему «Реализация проектов логистических центров с использованием принципов государственно-частного партнерства в Забайкальском крае». Спикеры обсудили проект создания логистического хаба, говорится в сообщении банка.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Будущий хаб будет состоять не менее чем из двух логистических центров (ТЛЦ), которые являются резидентами Международной территории опережающего развития (МТОР). Каждый из ТЛЦ будет состоять из нескольких специализированных терминалов.

В деловом завтраке приняли участие помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, а также представители бизнеса: транспортной группы Fesco, ГК «Евросиб», «Вайлдберриз», и члены профильного экспертного сообщества.

Проект планируется реализовать с использованием механизма концессии.

Основными объектами станут мощности по обработке импортных грузов, в том числе для обслуживания мультимодальных перевозок. Также там будут склады временного хранения в бондовой зоне, которые будут выполнять как распределительную функцию, так и производственную функцию: они будут снабжать производственную бондовую зону МТОР. Там будет создаваться новая продукция, в том числе с использованием импортных деталей и сырья. В дальнейшем продукция может поступать как на территорию России, так и на мировой рынок.

Для эффективной работы логистического хаба в Забайкальском крае потребуется развитие нормативного регулирования бондовых складов и бондовых производственных зон до уровня лучших мировых практик.

В рамках проекта также планируется создание терминала по контейнеризации экспортных навалочных грузов: минеральных удобрений, руд, металлургического и энергетического угля. Это позволит увеличить объемы экспорта за счет дополнительного вовлечения в обработку грузов мощностей контейнерных терминалов на китайской стороне границы. Более того, это позволяет сократить транспортные расходы при перевозке в полувагонах на российском участке экспортного маршрута по сравнению с погрузкой груза в контейнеры в месте отправки.

Другим перспективным направлением деятельности станет перевозка автомобильных фур железнодорожным транспортом для ретейловых компаний, которые складируют оптовые партии на бондовом складе и доставляют товар по требованию или в плановом порядке автотранспортом по точкам своей торговой или дистрибьютерской сети. Так как расстояние от границы с Китаем до крупных городских агломераций составляет тысячи километров по автодорогам со сложным рельефом и тяжелыми погодными условиями, контрейлерные перевозки обеспечат гарантированную доставку товаров в срок и сократят транспортные расходы.

«Сейчас огромное количество востребованных импортных грузов перемещается через сухопутные границы, а не морем, и в этом плане Забайкальский край — крупнейшая точка входа в Российскую Федерацию. И наоборот: сотни миллионов тонн экспортных грузов, перераспределенных сюда с западных границ, также покидают страну по суше», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. По его словам, это делает проект хаба очень перспективным направлением в логистике. «И именно поэтому Газпромбанк как созданный для финансирования нашего экономического и транспортного потенциала финансовый институт старается своевременно ответить на текущий вызов. Приглашаем к сотрудничеству все бизнесы и логистические компании, которые верят в этот потенциал так же, как и мы», — добавил он.

«В рамках проекта речь идет о логистике всей России по Восточному маршруту», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он пояснил, что сейчас рассматривается создание новых модернизированных погранпереходов, ТЛЦ, и понятными инструментами для реализации могут стать новый механизм международных территорий опережающего развития, который сочетает в себе эффективность подобных механизмов, и государственно-частное партнёрство, возможное упрощение всей сопутствующей документации. «Общий объём грузооборота, который возможно создать довольно простыми решениями, это 85 млн тонн в год», — заявил губернатор.