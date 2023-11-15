Москва, 15 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Новые вездеходы для научной экспедиции «Чистая Арктика ― Восток 77» протестируют на выносливость и проходимость в экстремальных условиях. Испытания в Мурманской области проводят учёные РАН и волонтёры. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе научной экспедиции.

Пресс-служба научной экспедиции «Чистая Арктика ― Восток 77»

На болотоходах «Архант Н» участники экспедиции пройдут от Кандалакши до Кировска.

Отмечено, что снегоболотоходы-разведчики российского производства могут перемещаться по любой местности ― переплыть реку, озеро, болото ― и независимо от погоды. В машине-амфибии могут разместиться до восьми человек.

Начальник экспедиции, руководитель общественного проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин рассказал, что «Арханты» можно привлекать для поисково-спасательных работ, для оказания медицинской помощи жителям самых отдалённых пунктов. Также их могут использовать в своей работе нефтяники и газовики.

Пресс-служба научной экспедиции «Чистая Арктика ― Восток 77»

«Потребность в такой технике в арктической зоне исчисляется десятками тысяч»,― подчеркнул Нагибин.

Высокоширотная комплексная научная экспедиция «Чистая Арктика ― Восток-77», которая проводиться совместно сРАН, продлится год. Её маршрут протянется на 12 км и пройдёт через 19 российских регионов. Планируется, что в программе примут участие 50 тыс. человек. Отмечается, это первая за последние 40 лет масштабная экспедиция. Она стартовала 15 ноября в Мурманской области.

Как сообщало ИА Регнум, за последние три года учёные провели три экспедиции по изучению экосистем труднодоступных районов российской Арктики в рамках нацпроекта «Экология». Специалисты провели исследования популяций белой чайки, атлантического подвида моржа и дикого северного оленя.

За три года реализации проекта с 2020 по 2022 годы специалисты провели в экспедициях в общей сложности более 14 месяцев. Учёные получили свыше 200 тыс. фотографий, сделанных фотоловушками.