Москва, 15 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Нарушения на выборах возможны, поэтому работа наблюдателей очень важна, заявил 15 ноября президент Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов перед их награждением.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность. Потому что это — основа политической стабильности. Вот это — главное», — сказал он.

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Путин также заявил, что не все наблюдатели стремятся помогать выявлять ошибки, есть такие, которые пытаются поставить под сомнение легитимность выборов. Они таким образом отрабатывают гонорар, добавил президент.

«Хоть кол на голове теши, у них других задачи, они в другом месте деньги получают», — добавил Путин.

Российский лидер посочувствовал тому, насколько нервная работа в избирательных комиссиях. Он также отметил, что это требует профессионализма, организованности и объективности.

Президент наградил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени. Он также вручил награды представителям избиркомов. Награждение приурочили к 30-летию создания ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе выступления подчеркнул, что государство будет пресекать все попытки вмешательства в ход выборов в России. Он также отметил достижения руководства ЦИК в создании такой избирательной системы, которая способна ответить на любые вызовы, включая голосование в новых регионах.