Москва, 15 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Главным результатом выборов в России является их легитимность, заявил президент России Владимир Путин 15 ноября на встрече с представителями избирательных комиссий.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Легитимность выборов должна быть абсолютно очевидной для всех», — указал российский президент.

Глава государства добавил, что чёткая организация выборов, открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избранной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3846439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин также отметил рост доверия россиян к выборам, и к самой избирательной системе. Так, по итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМа заявили, что доверяют результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% опрошенных заявили, что выборы прошли честно и без серьёзных нарушений. В этой связи глава государства заявил, что нужно и дальше совершенствовать избирательную систему.

В Ново-Огарёве Путин встретился с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов. Мероприятие приурочили к 30-летию ЦИК. Президент в ходе встречи вручил представителям избирательных комиссий государственные награды.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября Путин утвердил поправки в закон о выборах президента. В документе говорится о недопустимости нарушения тайны голосования и контроля за волеизъявлением избирателей.

Также глава российского государства заявлял, что легитимность является самым важным индикатором того, что избирательная система развивается в правильном направлении.

В ходе церемонии по случаю 30-летия ЦИК 15 ноября Путин назвал одной из эффективных форм гражданского и общественного контроля использование на выборах видеонаблюдения. Глава государства добавил, что избиркомы являются важнейшими государственными институтами и указал на то, что использование современных стандартов при голосовании позволило добиться роста доверия россиян к выборам.