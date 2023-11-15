Херсон, 15 ноября, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Российские военные устроили украинским бойцам огненный ад в районе села Крынки, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за два-три дня составили около сотни военных, сообщил 15 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Максим Блинов/РИА Новости

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

По словам руководителя региона, в сторону украинских сил летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды и беспилотники. В результате, как уточнил Сальдо, украинские военные сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам.

Губернатор добавил, что на всём участке левого берега Днепра, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами.

Ситуация на левом берегу Днепра.

Сальдо сообщил, что на переправе и во время нахождения на левом берегу Днепра украинские военные потеряли не менее полутора-двух полновесных батальонов. В этом районе бойцы ВСУ живут чуть больше двух суток.

На фоне больших потерь моральное состояние военных очень низкое. Бойцов ВСУ посылают на убой, отметил губернатор. При этом многие военнослужащие украинской армии сдаются в российский плен. По информации военных группировки «Днепр», ежедневно группы от двух–трех до 11–13 украинских военнослужащих сдаются в плен.

Со слов руководителя региона, операцию по «форсированию» Днепра Киев готовил под руководством инструкторов сил НАТО. В регион стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику и наёмников. По данным разведки, к 1 ноября ВСУ собирались захватить Алёшки, к 15 ноября — Новую Каховку, а в декабре — Чаплинку и Геническ.

Отметив стойкость и непоколебимое мужество российских военных, Сальдо подчеркнул, что шансов вырваться на оперативный простор у украинских военных нет никаких.

Как сообщало ИА Регнум, победу России над Украиной признали и на Западе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 ноября признал, что скорой победы украинской армии над российской не будет. Он также предупредил о возможном сокращении американской поддержки Киева. В ответ на это, официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что Боррель признал победу России.

Экс-разведчик США Скотт Риттер также говорил о неизбежной победе России. В конце июня он заявил, что российская сторона понимают, что конфликт на Украине напрямую связан с вопросом выживания.

Британская газета The Guardian также написала, что президент России Владимир Путин победил на Украине. Журналисты отметили, что большие надежды на то, что Украина сможет использовать западное оружие, не оправдались. Авторы статьи добавили, что у России преимущество как в числе личного состава, так и количестве военной техники.

Генерал-майор польских войск в отставке Богуслав Пацек 15 ноября рассказал о «синдроме опущенных рук» у украинских бойцов. По его словам, военные устали от происходящего. Кроме того, по данным польского военного, ВСУ несут большие потери в живой силе. В этой связи Пацек отметил, что Украина находится в очень тяжёлой ситуации.