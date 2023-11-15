Москва, 15 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин привёл жителей новых регионов страны, голосовавших под обстрелами, в качестве примера желания работать и добиваться результата. Об этом он заявил 15 ноября на церемонии награждения представителей избиркомов, приуроченной к 30-летию избирательной системы.

Александр Сухов/РИА Новости

«Люди удивительные. Люди крепкие, душой и сердцем, характером. Они показали пример, как надо жить, работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного результата», — сказал глава государства.

Во время церемонии награждения Путин также отметил самоотверженность работников избиркомов в новых регионах. Он заявил, что избиркомы показали чёткую организацию и открытое и честное проведение выборов, несмотря на всю сложность условий, в которых они оказались. Он поблагодарил всех, кто в этом участвовал, от своего имени и от имени страны.

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Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования в России выборы в большинстве регионов проходили с 8 сентября по 10 сентября, за это время состоялись выборы высших должностных лиц в 21 субъекте страны, в том числе в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в новых регионах участники выборов в ряде случаев проявили настоящий героизм, причём в этих субъектах была самая высокая явка.