Ново-Огарево, Московская область, 15 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Никакой искусственный интеллект сегодня не сможет заменить душевного отношения к людям. Об этом 15 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по случаю 30-летия Центральной избирительной комиссии.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На сегодняшний день никакой искусственный интеллект не заменит душевного отношения к людям. Так что спасибо большое за вашу работу. Мы ещё с вами поработаем», — сказал он.

Глава государства отметил, что душевное и профессиональное отношение к делу техника пока заменить не сможет.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября Путин поручил принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственных управленцев. Глава государства также поручил поэтапно, начиная с 2024 года применять в качестве образовательного модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации.

Президент 1 сентября заявил, что искусственный интеллект не сможет сейчас заменить учителей в школах, так как пока он может быть только инструментом в помощь педагогу. Путин подчеркнул, что искусственный интеллект едва ли сможет заменить прямой контакт между учеником и преподавателем.

В конце 2022 года глава государства поручил обеспечить широкомасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении.