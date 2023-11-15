Москва, 15 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела банды треш-блогеров из Таджикистана, которая нападала на людей. Материалы в конце октября были направлены в Чертановский суд, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По его словам, в одно уголовное дело объединили ещё восемь, которые были возбуждены по различным статьям: хулиганство, грабёж, вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних.

Фигурантами стали шестеро уроженцев Таджикистана, создавших преступную группировку. Нападения совершались в том числе в рекламных целях: свои акции юноши снимали на видео, а ролики выкладывали в соцсети.

В начале февраля в одном из супермаркетов на Варшавском шоссе произошла как раз такая «показательная» драка. Пятерых участников удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело, но суд ограничился тем, что обвиняемым запретили «определенные действия», в число которых попало и право пользоваться интернетом. Это никого не остановило, и в том же месяце гражданин Таджикистана Тилло Маматнабиев, которого следствие определило, как организатора банды, и его подельники распространили в закрытом Telegram-канале призыв среди своих соотечественников собраться возле одного из вузов. Целью была драка со студентами другого университета на Каширском шоссе из-за обиды 15-летней уроженки Таджикистана на двух студентов.

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В итоге толпа молодых людей, среди которых были и несовершеннолетние, избила ребят. В ходе расследования были установлены и другие преступления группировки таджикских треш-блогеров. В частности они избили по меньшей мере восемь человек и сожгли паспорт гражданина РФ одного из них.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на источники, представители этнической группировки уроженцев Средней Азии заранее планировали свои нападения. Они выбирали общественное место, приезжали туда и провоцировали конфликты. Затем, «используя численное и физическое превосходство, нападали на граждан и беспричинно наносили им удары руками и ногами, причиняя боль и нравственные страдания».

В окончательной редакции Маматнабиеву были предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса (ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Его сообщникам, помимо указанных статей, также вменили «Похищение или повреждение документов» и «Грабёж».

19 декабря суд приговорил одного из обвиняемых и единственного в банде гражданина РФ Алиханова к 1 году и шести месяцам лишения свободы. Остальные также вскоре предстанут перед Чертановским судом. Хулиганы могут отправиться в колонии на срок до семи лет.

15 ноября стало известно, что лидера другой банды треш-блогеров, избивавших прохожих на улицах Санкт-Петербурга, Турала Мамедова экстрадировали из Азербайджана в Россию. В отношении него в РФ заведены дела по статьям: о хулиганстве и действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. 18-летнего Мамедова задержали в Азербайджане 3 ноября. Туда он сбежал после того, как в России началось расследование. Молодого человека заочно арестовали и объявил в международный розыск. Позднее стало известно, что незадолго до побега в Азербайджан Мамедов, имеющий гражданство России, получил повестку в военкомат.

Видео, где компания молодых людей оскорбляет и избивает прохожих в Петербурге, появилось в интернете в середине октября.

Полиция задержала шестерых подозреваемых. Четверых из них отправили под арест. Задержанными оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья, им было от 16 до 18 лет.