Москва, 15 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Ситуация, при которой члены семьи бросили 73-летнюю Валентину Котову у дверей российского посольства в Мексике, — пример расчеловечивания. Такое заявление на брифинге 15 ноября сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Она поблагодарила ассоциацию российских соотечественников в Мексике и дипломатов за оперативную реакцию.

«Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелёт обратно на родину», — сказала дипломат.

Сотрудники и врач посольства оказали россиянке необходимую помощь. Благодаря собранным представителями диаспоры средствам купили билет на самолёт. В Москве женщине организовали встречу, россиянка находится на попечении департамента труда и социальной защиты столицы.

Захарова добавила, что дальнейшей судьбой 73-летней пенсионерки займутся власти Воронежской области. Дипломат также сообщила, что уехавшие в Мексику дети, решили переехать в Соединённые Штаты, а мать привезли к дверям консульского отдела посольства в Мехико, оставив её без денег на попечении дипломатов. Пожилая женщина может самостоятельно передвигаться только в инвалидной коляске.

Как сообщало ИА Регнум, консул Александр Иващенко сообщил, что с помощью прессы, врача из посольства и российских соотечественников брошенную россиянку удалось разместить в гостиницу, оказать лечение и отправить на родину, где у неё нет родственников.

В министерстве соцзащиты пообещали оказать ей всестороннюю помощь. Больную женщину разместят в пансионате в Воронежской области.