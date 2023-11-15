Москва, 15 ноября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Руководству Центризбиркома (ЦИК) России необходимо продолжать работать над совершенствованием избирательной системы, заявил 15 ноября президент Владимир Путин на встрече с представителями избирательных комиссий по случаю их награждения.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше. В частности, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС «Выборы», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3846432" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Путин также призвал представителей избирательных комиссий проводить просветительскую работу среди населения. Он отметил важность понимания в обществе значимости голосования.

На встрече президент вручил награды председателю ЦИК Элле Памфиловой и представителям избиркомов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 15 ноября сообщил о росте уровня доверия к выборам в России в 1,3 раза менее чем за три года. Соцопрос показал, что в октябре 2021 года 46% респондентов сказали, что доверяют итогам голосования, а в августе 2023 года этот показатель вырос до 61%.

Памфилова 25 сентября во время видеообращения на внеурочном занятии «Разговоры о важном» назвала российскую избирательную систему одной из самых передовых в мире. Она рассказала о высоком уровне прозрачности системы и организации контроля.