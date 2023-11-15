Москва, 15 ноября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Избирательные комиссии в новых регионах России на выборах в сентябре работали слажено и самоотверженно. Об этом 15 ноября, обращаясь к представителям избиркомов в ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областях, заявил президент России Владимир Путин.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Чёткая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности», — подчеркнул российский лидер.

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Глава государства добавил, что хорошо понимает, как трудно приходилось работникам избиркомов в новых регионах.

«Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России», — сказал Путин.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сентябрьские выборы в новых субъектах страны стали историческими. Она напомнила, что жители этих регионов выразили свою волю в тяжелейших условиях, а работники местных избирательных комиссий в ДНР работали под обстрелами и получали травмы.

Как сообщало ИА Регнум, выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября по 10 сентября, который стал основным днём. В эту кампанию россияне избрали глав 21 региона, а также депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Также прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в новых регионах участники выборов в ряде случаев проявляют настоящий героизм, причём в этих регионах самая высокая явка.