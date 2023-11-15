Москва, 15 ноября, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Киевский режим уже в скором времени лишится поддержки США. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Вашингтон с лёгкостью предаёт тех, кто становится для него бесполезным.

«Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева <…> Просто надоели уже. Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов», ― написал политик в Telegram-канале.

К несогласованности республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США добавился и израильско-палестинский конфликт, добавил Медведев. По его словам, поддержка Украины со стороны Запада близится к неизбежному концу.

Политик добавил, что в одночасье это не закончится: США ещё вложат в Украину немалые деньги, также будут бравурные уверения в грядущей победе и лживые убеждения в союзничестве на все времена.

«Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», ― заключил зампред Совбеза.

Он также напомнил, что американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. При этом, по его словам, история с Израилем очевидно техническая, потому что страна для Конгресса США важнее собственной. А вот с киевским режимом дело обстоит сложнее, добавил Медведев.