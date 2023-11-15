Лондон, 15 ноября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В Великобритании 51-летняя женщина смогла узнать о тяжёлом заболевании благодаря собаке породы бордер-колли. Линдси Туэйтс из графства Саут-Йоркшир выяснила, что болеет тяжёлой формой колоректального рака. Благодаря животному, она вовремя обратилась к врачам и решила победить болезнь. Об этом случае написало издание The Sun.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Сообщается, что Туэйтс стала замечать кровь на нижнем белье. Затем она подметила странное поведение пса по кличке Брайан — собака часто обнюхивала хозяйку ниже пояса. Она решила обратиться к врачу.

«Она утверждает, что его постоянное внимание побудило её записаться на прием к терапевту и, наконец, получить диагноз», — сообщило СМИ.

Специалист диагностировал у Туэйтс колоректальный рак. Сначала женщина была в шоке, потом твёрдо решила побороть заболевание. Теперь ей предстоит пройти несколько курсов химио — и радиотерапии.

Британка отметила, что собака спасла ей жизнь, подтолкнув пойти к врачу. Она добавила, что если бы не пёс, то заболевание могли выявить слишком поздно.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве собака спасла хозяйку от плохо говорившего по-русски насильника. Заговорив с ней на улице, в какой-то момент он начал её хватать и пытаться стащить одежду. Девушка вырвалась и побежала. Но он её догнал. Всё это время молчавшая собака будто взорвалась — начала лаять и бросаться на насильника. Злоумышленник убежал.

Также в приамурской тайге заблудившийся мальчик встретил незнакомую собаку, которая стала отгонять от него диких зверей. В поисково-спасательном отряде потом сказали, что в 700 метрах от места, где укрывался мальчик, спасатели обнаружили берлогу. В ней была медведица с медвежатами. Собака не оставляла ребёнка, пока его не обнаружили спасатели. Когда мальчика нашли, он спал на ней под кустом.