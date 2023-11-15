Брюссель, 15 ноября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) резко улучшила прогноз в отношении ВВП России в 2023 году — до 2%-го роста. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 15 ноября на сайте ЕК.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В целом, согласно прогнозам, реальный ВВП вырастет на 2% в 2023 году», — говорится в документе.

Также экономисты ожидают, что российская экономика будет расти на 1,6% в 2024 и 2025 годах. При этом в мае в Еврокомиссии заявили, что ВВП в России снизится на 0,9% в 2023 году, а в следующем году рост составит 1,3%.

В ЕК объяснили расхождение с предыдущим прогнозом тем, что Россия смогла перенаправить большую часть объёмов экспорта, включая сырьё, в Китай, Индию и другие страны. Европейские экономисты также считают, что инфляция в России по итогам 2023 года составит 6%, а потом снизится до 4,6% и 4% в 2024 и 2025 годах.

Также авторы отчёта отметили, что российское правительство смогло справиться с сокращением доходов. На этом основании эксперты спрогнозировали, что госбюджет в 2024 году будет стабильным, несмотря на рост расходов на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минэкономразвития России Максим Решетников 10 ноября заявил, что рост ВВП страны по итогам этого года составит около 3%. Он подчеркнул, что это будет хорошим показателем, превышающим августовские прогнозы.

Президент России Владимир Путин 18 сентября заявил о восстановлении отечественной экономики после беспрецедентных санкций. Он сообщил, что рост ВВП вышел на досанкционный уровень и к концу года достигнет порядка 3%.