Тирана, 15 ноября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Суд в Албании утвердил экстрадицию из страны Игоря Кокунова, который известен в криминальной среде как авторитет «Вася Бандит». Об этом стало известно 15 ноября.

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В России мужчину обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. В 2022 году он бежал из-под домашнего ареста, в августе 2023 года его задержали на пункте пропуска между Албанией и Черногорией по ордеру Интерпола.

«Суд удовлетворил требование российского Министерства юстиции по экстрадиции Кокунова. Он ранее запрашивал политическое убежище в Албании», — сообщило агентство MIA.

Как отметило агентство, суд не стал принимать во внимание, что авторитет заявлял якобы об угрозе его жизни в России. 57-летнему «Васе Бандиту» в России грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

По версии следствия, Кокунов занимал криминальное главенствующее положение на протяжении 27 лет, участвовал в сходках, жил в соответствии с правилами криминальной идеологии, сохранял аналогичные традиции. Имел влияние на территории Сергиево-Посадского, Чеховского, Шатурского и Подольского районов Московской области, координировал организованные преступные группировки, для финансирования которых занимался похищениями бизнесменов с последующим вымогательством, разбойными нападениями и мошенничеством. Как сообщали СМИ, «коронавали» авторитета в 1993 году.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября в Подмосковье полицейские задержали криминального авторитета Виталия Раменского (Виталия Тоакэ), считающегося участником Раменского организованного преступного сообщества с правом принимать значимые решения. Мужчину задержали в квартире в Жуковском и возбудили в отношении него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Позднее в Московской области поймали скрывавшихся 20 лет членов банды «Северские», на счету которых десятки убийств и покушений, и которые с конца 90-х держали в страхе Сергиев Посад. По версии следствия, в банде состояли не менее 18 человек, а название пошло от ресторана «Север», в котором они часто собирались. Бандиты начинали с рейдерского захвата небольших продуктовых магазинов, постепенно начав контролировать все новые заведения в городе.