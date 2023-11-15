Москва, 15 ноября, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Сдавшегося в плен российским военным бойца украинской армии Павла Митровича вновь отправили на фронт после того, как его приговорили к пяти годам заключения за дезертирство. Видеозапись с рассказом военного 15 ноября опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео

Как рассказал Митрович, его в марте мобилизовали в Киеве и без прохождения медкомиссии определили в группу эвакуации 120-го разведывательного батальона, который он вскоре покинул, так как не хотел принимать участия в военных действиях.

Пленный уточнил, что спустя три месяца ему позвонили следователи, заявившие, что против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве. После этого Митрович пришёл к силовикам, в ходе следствия он не отрицал обвинений, после чего суд приговорил его к пяти годам заключения.

«Статья 407 часть 5, из которых два года условно. Если в течение этих лет я ничего не совершу, то они скостятся. И меня направили дальше служить, статья не освобождала от дальнейшего прохождения службы. Я вынужден был идти дальше служить. В тот же батальон. Ну понятно, что взаимоотношения у меня с ними там уже не очень…» — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, 14 ноября украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в Закарпатье насильно задержали водителя автобуса, который привёз из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо. Мужчине вручили повестку о призыве в ВСУ и силой отняли телефон, не дав ему связаться с родными и тренерами.

Военный эксперт Андрей Марочко 14 ноября рассказал, что мобилизованным в ряды украинских войск выдают уже ношенную форму и средства защиты б/у. Он уточнил, что такие вещи чаще всего непригодны для использования, так как имеют характерные повреждения и зловонный запах.