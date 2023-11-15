Москва, 15 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Урок семьеведения в школах нужен, но без добавления в программу тематики сексуального просвещения и информации, способной вызвать критику некоторых этнических групп в России. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

Илья Наймушин/РИА Новости

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила со следующего года внедрить в школьную программу новый предмет — семьеведение. Также совместно с Минпросвещения к следующему учебному году в планах разработать единый учебник по новому предмету. По задумке авторов, курс должен включать юридические вопросы, в частности, разъяснять тонкости семейного законодательства, а также содержать информацию о предохранении, умении находить компромиссы в семейной жизни и многом другом.

Омбудсмен Волынец оценила идею введения такого предмета в школах и сочла инициативу полезной, но с определёнными оговорками.

«Конечно, детям надо рассказывать о семейных ценностях, о наших традиционных ценностях. Но как мама четверых детей я категорически против, чтобы моим детям кто-то рассказывал о вариантах контрацепции и прочее, то есть чтобы вёл для них сексуальное просвещение», — подчеркнула Волынец.

Как уполномоченный по правам ребёнка, Волынец поделилась, что многие родители негативно относятся к любым попыткам введения секс-просвета в школах. Это объясняется в частности религиозными устоями в разных семьях, когда родители прививают детям традиционные ценности, в том числе и сохранение невинности до брака. А поскольку Россия — страна многонациональная, то, по мнению омбудсмена, программа нового предмета обязательно должна учитывать такой тонкий момент.

«То есть если там будут рассказывать только про ценность семьи и брака, то это одно, и я за. Пусть курс рассказывает о важности иметь детей, о том, как правильно выстраивать отношения, что нужно быть терпеливыми друг к другу в браке, чтобы дети понимали, что семейный союз — это не только бесконечное счастье, но и большой труд. Чтобы молодые люди были готовы к быту и его сложностям, к ответственности», — отметила омбудсмен.

Она также заметила, что про правовую составляющую — про законодательство в брачных и семейных вопросах проходят на курсе по обществознанию. Поэтому составителям учебной программы, по мнению эксперта, стоит продумать, что действительно стоит включать в курс, а что оставить за его рамками, чтобы не мешать «всё в кучу».

Кроме того, Волынец обратила внимание на то, что важно при составлении курса сохранить ненавязчивость, чтобы у родителей и детей не было ощущения давления во взглядах на построение семьи. Также необходимо избежать навязывания и в очень личных, интимных вопросах, в том числе, которые касаются абортов, о чём сейчас довольно много говорят. По мнению Волынец, как показывает мировая практика в других странах, секс-просвет никак не влияет на количество абортов и не снижает их число.

Ещё в 2021 году российские власти решили дополнить школьный учебник по обществознанию курсом по семьеведению. Об этом говорил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Впервые же об идее ввести курс семьеведения в российских школах заявляла в 2017 году заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля этого года президент России Владимир Путин заявил на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье. Президент отметил, что нет ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей.