Москва, 15 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Заместителя начальника УГИБДД управления МВД России по Астраханской области, начальника отдела ДПС Александра К. уволили после публикации видео со стрельбой из окна его автомобиля. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По словам собеседника агентства, поступок подполковника полиции сочли порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен начальник отдела ДПС, сидящий на переднем пассажирском сиденье авто в футболке зеленого цвета с надписью «BOSS», и производящий из окна движущегося автомобиля выстрелы.

При этом на видеозаписи слышен голос мужчины, находившегося в машине: «Не стреляй». Сам полковник свои действия объяснил тем, что был в отпуске, а выстрелы производил из шумового пистолета, который ему не принадлежит.

7 ноября по итогам проверки полицейского уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее ИА Регнум писало, что в Свердловской области руководство МВД разбирается в запутанной истории, в которой замешаны бывшие и действующие сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы ДПС. Так, в городе Сухой Лог произошла стрельба, в результате которой в голову был ранен врио начальника уголовного розыска. За стрельбу в полицейского задержан его бывший руководитель, уволенный со службы.