Москва, 15 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В Москву вернулась 73-летняя Валентина Котова, которую сын бросил без денег в Мексике. Об этом 15 ноября «РИА Новости» сообщили в МИД.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Можем подтвердить, что россиянка пересекла сегодня, в 09:00, границу России в аэропорту Домодедово», — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что дежурный консул в Домодедово оказал 73-летней россиянке всё необходимое содействие.

Консул Александр Иващенко 15 ноября заявил, что пожилую гражданку России Валентину Котову направили в Москву сотрудники консульства в Мехико и призвали помочь женщине. По словам дипломата, женщина рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, однако её состояние здоровья вызывает опасения. Россиянке требуется уход, из-за болей в спине она не ходит и передвигается на коляске.

Женщина продала всё имущество и приехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его женой, чтобы нелегально попасть в США. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба. Позднее сын Котовой и его жена-украинка смогли уехать в США по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину оставили без средств к существованию в Мексике.