Москва, 15 ноября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Корпорация «Роскосмос» к годовщине единственного полёта многоразового космического корабля «Буран» опубликовала на своём сайте рассекреченные документы о проекте.

Александр Моклецов/РИА Новости

«15 ноября 1988 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Энергия» с многоразовым космическим кораблём «Буран», который в автоматическом режиме дважды облетел Землю и совершил посадку», — говорится в сообщении.

Среди опубликованных документов — программа полёта, технические характеристики «Бурана» и многоразовой транспортной космической системы МТКС-О, которая выводила аппарат на орбиту. Также на сайте представлены схемы различных вариантов полёта.

Согласно опубликованным документам, стартовая масса «Бурана» и МТКС-О составляла 985 тонн, в том числе 851 тонна топлива, а масса аппарата при возвращении на Землю — 24 тонны.

«Буран» во время полёта дважды облетел вокруг Земли и успешно приземлился на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. В 1990 году работы по нему приостановили, а в 1993-м — закрыли программу. Летавший в космос аппарат повредился, его продали на металлолом.

Второй образец «Бурана» находится в собственности частной компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». Дмитрий Рогозин в сентябре 2021 года, будучи гендиректором «Роскосмоса», призвал компанию передать аппарат городу Байконур, чтобы можно было обеспечить его сохранность и дать возможность жителям видеть творение советских инженеров.