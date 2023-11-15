Енисейский район, Красноярский край, 15 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В селе Усть-Пит в Енисейском районе Красноярского края полиция и спасатели обнаружили восемь детей в захламлённом, неотапливаемом доме без пищи и продуктов питания с посторонними людьми. О происшествии рассказали в краевом главке МВД.

МВД Красноярского края

«В доме, в котором проживали несовершеннолетние, на момент прибытия сотрудников полиции присутствовали посторонние люди и распивали спиртные напитки, 32-летняя мать в это время дома не находилась», — сообщило ведомство.

Уточняется, что дети были в возрасте от года до 15 лет. Полиции и спасателям пришлось добираться на специализированном судне на противоположный берег реки Енисей. Совместно с органами опеки детей удалось поместить в спецучреждение. Сейчас их здоровью и жизни ничто не угрожает.

Сообщается, что многодетную мать могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В МВД отметили, что ранее женщина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Её привлекали к ответственности по той же статье, она была на учёте в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). При этом не было причин, чтобы помещать детей в специализированное учреждение, так как она предпринимала попытки исправить ситуацию в семье.

Как сообщало ИА Регнум, в Оренбургской области, городе Гай, в квартире запертыми оказались четверо маленьких детей в возрасте от четырёх месяцев до семи лет. Все они сутки провели в заточении без присмотра взрослых.

Инспектор по делам несовершеннолетних и участковый полиции прибыли в квартиру. Связавшись с бабушкой детей, им удалось войти в квартиру. В ней они обнаружили царившую антисанитарию. Детей накормили, помыли и определили в Орский спецдом ребёнка и реабилитационный детский центр «Островок» в Гае. Их мать нашли в Орске.